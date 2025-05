Die vergangenen zehn Jahre von Oh My Girl

ⓒ WM ENTERTAINMENT

Die Girlgroup Oh My Girl ist schon zehn Jahre in der Musikwelt tätig. Am 21. April 2015 haben sie debütiert und um diesen erfreulichen Anlass zu feiern haben sie am 19. und 20. April ein Konzert veranstaltet.

Eigentlich war es für die Gruppe am Anfang gar nicht so einfach gewesen, sich der Allgemeinheit bekannter zu machen. Bis zum ersten Platz in der Musiksendung dauerte es für die Sängerinnen 1.000 Tage. Erst nach sechs Jahren und sechs Monaten konnten sie ihr erstes Solokonzert veranstalten.

Wie dem auch sei, Oh My Girl standen letztes Wochenende an zwei Tagen auf der Bühne und alle 5.000 Sitze der Olympia-Halle waren besetzt. Oh My Girl eröffneten ihr Konzert mit „Classified“ aus dem zehnten Minialbum. Im Lied wird gesungen, dass man „den Anderen noch mehr zum Lachen bringen will, den Anderen näher kennenlernen will.“ Man sollte sich nur an Gutes erinnern. Das empfinden sie gegenüber ihren Fans. Die Sängerinnen kommentierten, dass sie so beeindruckt seien und ihnen daher ständig die Tränen gekommen seien. Sie seien ihren Fans so dankbar, dass sie sie in den letzten zehn Jahren begleitet haben.

Danach folgten ihre Hitsongs wie „Dun Dun Dance“, „Twilight“ und viele andere. Auch ein unveröffentlichtes Lied wurde vorgetragen.