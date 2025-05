ENHYPEN besteht bei Coachella Feuertaufe

ⓒ BELIFT LAB

Die koreanische K-Pop-Gruppe ENHYPEN hat beim US-amerikanischen Musikfestival Coachella Valley Music and Arts Festival die Feuertaufe bestanden. Am 12. April traten die Jungs dort auf die Bühne. Sie zeigten sich natürlich von ihrer besten Seite. Die Performances, der Sound, die Stimmen, alles passte perfekt zusammen. Sie sangen nicht nur schnelle Lieder wie „Blessed-Cursed“, „Future Perfect (Pass the MIC))“, sondern auch romantische Lieder wie „XO (Only If You Say Yes)“. Als am Ende des Auftritts die EDM-Versionen der Songs „Drunk-Dazed“ und „Brought The Heat Back“ ertönten, waren die Anwesenden sehr angetan. Sie jubelten und hielten Poster in die Luft.

ENHYPEN bedankten sich sehr bei den Anwesenden und sagten, dass es für sie eine große Ehre sei, am Coachella teilgenommen zu haben. Sie konnten es auch selbst nicht glauben und würden den Auftritt einfach nicht vergessen können.