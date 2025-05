BABYMONSTER veranstalten in Japan erfolgreich Konzert

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup BABYMONSTER hat in Japan erfolgreich Konzerte veranstaltet.

Der Auftritt fand am 12. und 13. April in Yokohama statt, und alle 40.000 Plätze, darunter auch Sitze, von denen aus man die Bühne nicht besonders gut sehen kann, waren ausverkauft. Weil die Resonanz so groß war, haben die Sängerinnen einen zusätzlichen Auftritt am 11. April geplant und auch die 15.000 Sitze an dem Tag waren alle ausverkauft. Also insgesamt 55.000 Fans kamen an drei Tagen, um die Lieder von BABYMONSTER zu hören.

Schon vor und nach dem Konzert war die Beliebtheit der Gruppe gut zu spüren. Es gab Verkaufstände, an denen man Alben und verschiedene Artikel kaufen konnte. Aber die Schlange vor den Ständen war so lang, dass viele Fans kaum etwas kaufen konnten.

Das Konzert wurde mit dem Song „Drip“ aus dem ersten regulären Album eröffnet. Danach kamen ihre Hitsongs, sowie auch Lieder von Sängerkolleginnen an die Reihe. Nach diesem Auftritt werden sie noch in Fukuoka zu sehen sein und so ihre Japan-Tour zu einem guten Abschluss bringen.