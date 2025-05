CIX nimmt an Eröffnung von K-Contents PR-Zentrum teil

ⓒ C9 Entertainment

Die Gruppe CIX hat bei der Eröffnung von Korea 360 UAE teilgenommen. Diese Feier fand am 11. April in Dubai statt und die Jungs haben auch ein kleines Konzert gegeben. In diesem PR-Zentrum für koreanische Contents kann man die koreanische Kultur, Mode, Küche und Kosmetikartikel selbst sehen und erleben. Zur Eröffnung einer Plattform für Kulturaustausch wurden CIX als K-Pop-Vertreter eingeladen. Sie sangen daher auch ihre Hitsongs „What you Wanted“, „Movie Star“, „Thunder“, „Like it that Way” und “Color”.

CIX haben im Januar ihr siebtes EP-Album „Thunder Fever“ herausgegeben und auch ein Solokonzert in Seoul mit Erfolg hinter sich gebracht. Im Mai sind Konzerte in Japan sowie anschließend im Juni und Juli in Europa und Amerika geplant. Insgesamt wollen sie in 16 Städten auf die Bühne treten.