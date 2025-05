Momoland will wieder zusammenkommen

ⓒ MLD Entertainment

Die Girlgroup Momoland will wieder als Gruppe zusammenkommen. Am 10. April wurde diese erfreuliche Nachricht bekannt gegeben. Vor zwei Jahren ging die Gruppe leider auseinander, aber nun haben sie sich wieder zusammengefunden.

Momoland debütierten 2016 mit einem Minilabum „Welcome to Momoland“. Damals waren sie noch sieben Mitglieder. Aber dann kamen noch zwei Mitglieder dazu, so dass sie zu neunt aktiv waren. Im Januar 2018 kam mit dem dritten Minialbum der große Durchbruch. Die Lieder „BAAM“ und „Thumbs Up“ waren Hitsongs. Danach gab es Veränderungen in der Gruppe und sie wurden eine sechsköpfige Girlgroup.

Die Fans sind wie erwartet sehr erfreut und warten schon gespannt auf das neue Werk.