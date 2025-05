TWS kündigt erstes Konzert in Seoul an

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die K-Pop-Gruppe TWS wird vom 20. bis 22. Juni zum ersten Mal seit ihrem Debüt ein eigenes Konzert geben. Laut dem Label Pledis Entertainment findet das Konzert unter dem Titel „24/7: WITH:US“ in der Jamsil Arena in Seoul statt.





Über ihre offizielle Weverse-Community sowie Social-Media-Kanäle veröffentlichte die Gruppe ein Konzertposter, das bei Fans für große Vorfreude sorgt. Pledis erklärte, dass man intensiv daran arbeite, den Fans ein besonderes Erlebnis zu bieten. Geplant sei eine Show, die die bisherige Entwicklung und das Engagement der Gruppe auf eindrucksvolle Weise zeigt.





Auch für internationale Fans gibt es gute Neuigkeiten, denn das Konzert wird live im Internet für die Fans im Ausland übertragen.





Seit ihrem Debüt im letzten Jahr hat TWS beachtliche Erfolge gefeiert. Mit ihrer ersten Single „Plot Twist“ schafften sie es an die Spitze der Melon-Jahrescharts und sorgten für ein beeindruckendes Debüt. Ihr neuestes Album „TRY WITH US“, das diesen Monat erschien, verkaufte sich in der ersten Woche über eine halbe Million Mal, was eindeutig ein Beweis für die steigende Popularität der Gruppe ist.