Han Kang erreicht mit neuem Buch Bestseller-Spitze

Die südkoreanische Autorin Han Kang hat mit ihrem neuen Buch „Light and Thread: The Nobel Lecture“ direkt am ersten Tag nach Erscheinen den Spitzenplatz der Bestsellerlisten bei den großen Onlinebuchhandlungen erobert. Wie der Anbieter Aladin am 24. April mitteilte, handelt es sich um das erste Werk der Schriftstellerin seit ihrem Gewinn des Literaturnobelpreises.





Bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsstart am 23. April erzielte „Light and Thread“ beeindruckende Verkaufszahlen. Im Vergleich zu „Unmöglicher Abschied“ aus dem Jahr 2021 verkaufte sich nämlich „Light and Thread“ mehr als dreimal so oft. Besonders bei Leserinnen zwischen 30 und 40 Jahren ist das neue Buch äußerst gefragt.





Auch bei Yes24 wurden bis zum Morgen des 24. April rund 5.000 Exemplare verkauft, wobei hier 40- bis 50-Jährige die Mehrheit der Käufer ausmachten.





„Light and Thread“ vereint Essays, unveröffentlichte Gedichte, Han Kangs Nobelpreisrede sowie persönliche Fotos. Besonders bemerkenswert ist ein Gedicht, das sie mit acht Jahren schrieb, und erstmals veröffentlicht wird. Damit knüpft Han Kang an ihren Erfolg an und zeigt erneut, wie persönlich und zugleich literarisch vielschichtig ihre Werke sind.