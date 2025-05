Jannabi begeistert Fans mit neuer Musik und emotionaler Show

ⓒ PEPONI MUSIC

Am 26. April trat die südkoreanische Band Jannabi in der Jamsil Arena in Seoul auf und präsentierte ihre neue Musik vor tausenden Fans. Choi Jung-hoon sang zum ersten Mal live die neue Single „May the TENDERNESS be with you!“ aus dem kommenden vierten Studioalbum „Sound of Music Part 1“. Begleitet wurde er dabei nicht von Karina von aespa, die auf der Studio-Version zu hören ist, sondern von Gitarrist Kim Do-hyung.





Der Song handelt nicht nur von romantischer Liebe, sondern beschreibt die Sehnsucht junger Menschen nach Sinn und Zugehörigkeit in einer komplizierten Welt. Die poetischen Zeilen werden von einer sanften Melodie getragen, die typisch für Jannabis Stil ist.





Insgesamt wurden fünf der acht neuen Songs vorgestellt, darunter auch „I WILL DIE FOR YOU♥x3“, das beim Publikum besonders gut ankam. Trotz einer Erkältung stand Choi mit voller Energie auf der Bühne.





Mit einem Mix aus Retroklängen und modernen Sounds beweist Jannabi erneut ihre musikalische Vielseitigkeit. Die Band kehrt am 3. und 4. Mai für zwei weitere Shows zurück und die Erwartungen der Fans sind entsprechend hoch.