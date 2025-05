Der Familienmonat Mai und der Sänger Kim Chang-hwan

In Korea gilt der Monat Mai als der Monat der Familie. Vom Kindertag über den Elterntag und den Tag der Volljährigkeit bis hin zum Tag des Ehepaares ist der ganze Monat voll von Tagen, an denen verschiedene Mitglieder der Familie gefeiert werden. In anderen Ländern ist das ähnlich: In den USA und vielen europäischen Ländern ist der zweite Sonntag im Mai Muttertag, in Mexiko ist dies der 10. Mai. In Japan ist der 3. Mai Mädchentag und der 5. Mai Jungentag. Und die Vereinten Nationen haben den 15. Mai zum Internationalen Tag der Familie auserkoren. All diese Tage sollen uns daran erinnern, dass wir unsere Liebsten wertschätzen und ihnen stets sagen sollten, wie wichtig sie uns sind. Im Alltag geht dies nämlich oft unter, und die, die uns am nächsten stehen, merken am wenigsten, wie gern wir sie haben. Vielleicht liegt das daran, dass wir sie für selbstverständlich halten, genauso wie die Luft zum Atmen. Versuchen wir also diesen Monat, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und all unseren Lieben zu zeigen, wie wichtig sie uns sind.





Diese Woche sprechen wir über den Meistersänger Kim Chang-hwan김창환, der in der späten Joseon-Ära lebte. Er wurde 1855 in Naju나주 im Südwesten Koreas geboren. Seine Karriere dauerte bis Mitte der 1930er an, und er ist der am frühesten geborene Pansori-Sänger, von dessen Stimme heute Aufnahmen erhalten sind. Andere Sänger, die seine Aufführungen erlebten, schwärmten davon. Sie sagten: „Er war fröhlich, aber nie aufgesetzt, unterhaltsam, aber nicht vulgär. Selbst die kleinste Geste hatte bei ihm eine Bedeutung, und wenn er seinen Finger hob, dann tat er dies meisterhaft.“





König Gojong, der ein großer Pansori-Liebhaber war, übertrug Kim Chang-hwan 1902 die Organisation eines großen Festes aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums seiner Thronbesteigung. Der Sänger versammelte zahlreiche Meistersänger aus dem ganzen Land für ein grandioses Konzert. Doch dann musste die Veranstaltung abgesagt werden, da sich eine Seuche im Volk ausbreitete und die politische Situation zunehmend unsicher wurde. Doch Kim Chang-hwan war kreativ. Er ging mit der Gruppe, die er zusammengestellt hatte, unter dem Namen Hyeopryulsa협률사 auf eine Tour durchs Land, und schon bald waren sie überall bekannt. Danach gründeten sich verschiedene Gruppen unter diesem Namen, und sie waren prägend für die Bühnenkunst während der japanischen Kolonialzeit.





Im Pansori wurde eine Passage, die von einem Sänger selbst geschrieben wurde, Deoneum더늠 genannt. Der Teil des Heungboga흥보가, in dem die Schwalbe, die der gutherzige Heungbo gerettet hatte, mit magischen Kürbissamen zu Heungbos Haus zurückkehrt, war Kim Chang-hwans Deoneum.





Samulnori사물놀이, was wörtlich „Spiel mit vier Objekten“ bedeutet, ist ein Genre der Perkussionsmusik, das auf vier Instrumenten gespielt wird: dem kleinen Gong Kkwaenggwari꽹과리, der Sanduhrtrommel Janggu장구, der Fasstrommel Buk 북 und dem großen Gong Jing징. Die Melodien für Samulnori stammen aus der Bauernmusik, der Begriff „Samul“ bezeichnete ursprünglich vier buddhistische Musikinstrumente. In den meisten großen buddhistischen Tempeln gibt es einen kleinen Pavillon für die Tempelglocke, in der vier buddhistische Objekte hängen: eine Dharma-Trommel, eine Glocke, ein Holzfisch und ein Gong. Diese vier Instrumente sollen allen Wesen im Himmel, an Land und im Wasser die Nachricht der Erlösung überbringen. Der Buddhismus will nicht nur Menschen erlösen, sondern alle Wesen auf Erden. Den Menschen können buddhistische Mönche die Lehren der Religion durch Sprache übermitteln. Tiere und andere spirituelle Wesen, die die menschliche Sprache nicht verstehen, werden dagegen durch den Klang dieser Instrumente besänftigt. Die Tiere spricht man mit der mit Tierhaut bespannten Dharma-Trommel an. Die Glocke, deren Öffnung nach unten zeigt, richtet sich an alle Wesen auf Erden, vor allem aber an die, die in der Hölle schmoren. Es heißt, dass das Leiden in der Hölle für einen kurzen Moment stoppt, wenn die Glocke geschlagen wird. Der Holzfisch ist für alle Wasserwesen da, und der Gong, dessen Form an eine Wolke erinnert, richtet sich an alle Wesen, die im Himmel fliegen.





Musik