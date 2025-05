J-Hope beendet Welttournee mit weltweitem Kino-Event

ⓒ Big Hit Music

J-Hope von BTS beendet seine erste Solo-Welttournee mit einem besonderen Konzert am 31. Mai im Kyocera Dome in Osaka. Das Konzert mit dem Titel „HOPE ON THE STAGE“ wird live in Kinos in über 70 Ländern übertragen.

Die Tournee begann im Februar in Seoul und führte ihn durch zahlreiche Städte in Nordamerika und Asien. Das Konzert in Osaka bildet nun den Schlusspunkt der Tour und gibt Fans auf der ganzen Welt die Gelegenheit, das Event in Echtzeit mitzuerleben.





In Südkorea wird das Konzert in mehr als 90 Kinos der Ketten CGV, Lotte Cinema und Megabox gezeigt. Der Ticketvorverkauf startet am 9. Mai.





Bevor J-Hope in Japan auftritt, gibt er am 3. und 4. Mai Konzerte in Jakarta, Indonesien. Die Kinoübertragung bietet vielen Fans die Möglichkeit, das Konzert gemeinsam mitzuerleben – auch wenn sie nicht vor Ort dabei sein können.