„Weak Hero Class 2“ erobert Netflix-Charts weltweit

ⓒ NETFLIX

Die südkoreanische Serie „Weak Hero Class 2“ ist aktuell die meistgesehene nicht-englischsprachige Serie auf Netflix. Laut der offiziellen Netflix-Website „Top 10“ erreichte die Serie in der Woche vom 21. bis 27. April eine Zuschauerzahl von 6,1 Millionen.

Die Fortsetzung der beliebten Serie erzählt die Geschichte des Musterschülers Yeon Si-eun (gespielt von Park Ji-hoon), der sich gegen Schulgewalt zur Wehr setzt. Themen wie Freundschaft, Eifersucht und die emotionalen Herausforderungen von Jugendlichen stehen dabei im Mittelpunkt.

„Weak Hero Class 1“ erschien 2022 als Wavve-Original, während Staffel 2 nun von Netflix produziert wurde und seit dem 25. April zu sehen ist.

Neben „Weak Hero Class 2“ schafften es auch andere koreanische Serien unter die Top 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien. Dazu gehören „Heavenly Even After“, „Resident Playbook“ und „When Life Gives You Tangerines“. Damit dominieren K-Dramen weiterhin weltweit die Streaming-Charts.