Taeyeon veranstaltet in Macau erfolgreich Konzert

Die Sängerin Taeyeon hat erfolgreich ein Konzert in Macau veranstaltet. Sie stand am 26. und 27. April auf der Bühne und es kamen etwa 20.000 Besucher.

Die Sängerin hatte an den beiden Tagen nicht nur ihre beliebten Balladen, sondern auch schnelle Tanzlieder vorgetragen. Die Performances und das Bühnenkostüm passten ausgezeichnet zu den Liedern, so dass die Fans von ihrem Idol einfach nur begeistert waren.

Es war für Taeyeon das erste Mal, dass sie in Macau ein Solokonzert veranstaltet. Daher waren die Fans sehr begeistert. Nachdem die Künstlerin ihren letzten Song “Blur” vorgetragen hatte, sang das Publikum einfach das Lied „Weekend“ und „I“. Taeyeon war natürlich gerührt und bedankte sich sehr bei den Besuchern. Sie betonte, dass sie dank ihrer Fans in Macau auftreten konnte. Sie wolle diese wertvollen Momente nicht vergessen.

Am 3. und 4. Mai wird Taeyeon dann in Singapur auf die Bühne treten und so ihre Asientour fortsetzen.