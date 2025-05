RIIZE will ein neues Werk veröffentlichen

ⓒ SM Entertainment

Die Gruppe RIIZE will mit ihrem ersten regulären Album wieder in die Musikwelt zurückkehren und sich in der Topriege etablieren.

Das neue Album ist für den 19. Mai geplant und seit dem 28. April konnte man das Werk vorbestellen. Im ersten regulären Album “ODYSSEY” sind insgesamt zehn Titel enthalten.

RIIZE hatten ihr erstes Minialbum 2024 veröffentlicht, danach haben sie eine Fan-Konzerttour veranstaltet. Das neue Werk wird also nach etwa elf Monaten wieder veröffentlicht und soll die Identität der Gruppe stärken.

Bereits seit dem 14. April kann man alle Titel des Albums als Video sehen und hören. Die Fans sind schon sehr gespannt auf die angekündigten Programme zum neuen Werk. Denn die Videos lassen bereits erahnen, dass die Jungs Großes vorhaben.

RIIZE haben mit den Liedern „Get A Guitar“, „Love 119“ und „Boom Boom Bass“ ihr eigenes Genre kreiert und sind damit bei verschiedenen Preisverleihungen geehrt worden. Nun sind alle gespannt auf das neue Werk.