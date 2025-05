Twice als Special Guest bei Coldplay-Konzert

ⓒ JYP Entertainment

Die britische Rockband Coldplay hat jüngst Korea besucht und die Gruppe Twice war als Special Guest mit dabei. Sie hatten an sechs Tagen ein Konzert gegeben.

Die Sängerinnen sangen zuerst das neue Lied „Strategy“, dann folgten Hitsongs wie „TT“, „What is Love?“, „Cheer Up“, „Heart Shaker“, „Alcohol-free“ und „Dance the Night away”. Mit diesen fröhlichen Liedern bereiteten sie das Publikum auf den Auftritt von Coldplay vor.

Natürlich standen sie auch zusammen mit Coldplay auf der Bühne und sangen das Lied „We Pray“, natürlich sehr zum Gefallen der Besucher. Besonders groß war die Begeisterung, weil Coldplay auf Koreanisch sangen.

Nach dem gelungenen Auftritt wollen Twice bei internationalen Festivals als Headliner auftreten. Sie werden am 2. August am Musikfestival Lollapalooza teilnehmen.

Am 18. April haben Twice und Coldplay gemeinsam das Lied „We Pray (Twice Version)“ veröffentlicht.