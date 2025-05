TWS‘ Album höchst gefragt

ⓒ PLEDIS Entertainment

Das neue Album von TWS verkauft sich derzeit sehr gut. Nach dem Stand des 25. April wurde das Werk 542.686 Mal verkauft. Das zweite Minialbum vom letzten Jahr wurde in der ersten Woche seit der Herausgabe 513.829 Mal verkauft. Dieser Rekord wurde also dieses Mal schon nach fünf Tagen gebrochen. Es ist wohl ein klarer Beweis dafür, dass TWS sehr beliebt sind.

Das Lied “Countdown” ist besonders beliebt. Das Musikvideo zu diesem Lied kam gleich auf Platz eins der aktuell beliebtesten Musikvideos.

Die Gruppe trat am 25. April in der Sendung „The Seasons“ von KBS2 auf und sang das Lied „Countdown“. Der Auftritt war sehr gelungen, so dass alle Anwesenden wie gebannt jeden der Schritte der Jungs verfolgten.

TWS wollen weiter in Musiksendungen auftreten und ihre neuen Lieder vorstellen.