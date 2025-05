In der heutigen Sendung freuen wir uns auf ein Gespräch mit der deutsch-britischen Künstlerin Sophie von Hellermann. Sie ist derzeit mit einer Einzelausstellung in der Space K Galerie in Seoul zu sehen – ihre erste Ausstellung in Korea. Die Künstlerin ist bekannt für ihre poetischen, oft traumähnlichen Gemälde, die sich mit Literatur, Geschichte und Mythen auseinandersetzen.





Für ihre Ausstellung in Korea ließ sie sich von Dano, einem der wichtigsten traditionellen Feiertage in Korea, inspirieren. Mit Sophie von Hellermann sprechen wir heute über ihre Eindrücke von Korea, ihren künstlerischen Zugang zu diesem Fest und darüber, wie man sich einer fremden Kultur mit Neugier, Respekt und Kreativität nähert.