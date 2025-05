Unerwartete Gewinner bei den 61. Baeksang Arts Awards

ⓒ baeksangawards

Am 5. Mai fand in Seoul die 61. Verleihung der Baeksang Arts Awards statt. In diesem Jahr sorgten besonders die Gewinner in den Hauptkategorien für Überraschung. In der Kategorie Fernsehen wurde erstmals eine Unterhaltungssendung, „ Culinary Class Wars “ von Netflix, mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Bisher hatten vor allem einzelne Moderatoren oder Produzenten diesen Preis erhalten.





Auch im Bereich Film gab es eine erstmalige Auszeichnung. Denn Kameramann Hong Kyung-pyo gewann den Hauptpreis für seine Arbeit am Film „Harbin“. Damit wurde erstmals ein Filmtechniker in dieser Kategorie geehrt. Die eindrucksvollen Bilder des Films, gedreht in der Mongolei, Lettland und Korea, wurden besonders hervorgehoben.





Weitere Gewinner waren die Netflix-Serie „When Life Gives You Tangerines“, die mehrere Preise in der Kategorie Fernsehen gewann, sowie die YouTube-Reiseshow „Punghyanggo“. In den Schauspielkategorien wurden unter anderem Kim Tae-ri, Ju Ji-hoon, Jeon Do-yeon und Jo Jung-suk ausgezeichnet.





Die diesjährige Preisverleihung zeigt deutlich, wie sehr Streaming-Plattformen und neue Formate die koreanische Unterhaltungslandschaft prägen.