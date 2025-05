IU spendet zum Kindertag für Kinder und Jugendliche

ⓒ EDAM Entertainment Die südkoreanische Sängerin und Schauspielerin IU hat anlässlich des Kindertags am 5. Mai rund 150 Millionen Won (etwa 100.000 Euro) an verschiedene Organisationen gespendet. Wie ihre Agentur EDAM Entertainment mitteilte, wurde die Spende unter dem Namen „IUAENA“ überreicht – eine Kombination aus IUs Künstlernamen und dem Namen ihres Fanclubs.





Die Spenden sollen Jugendlichen helfen, die kurz vor der Selbstständigkeit stehen, sowie Kinder mit Behinderung unterstützen. IU übergab 62 Millionen Won an die Organisation „Eden I Ville“, um Räume für Jugendliche zu schaffen und Kindertagsgeschenke zu finanzieren. Weitere 90 Millionen Won gingen an die Einrichtungen „Hansarang Village“ und „Hansarang Disabled Children's Home“, unter anderem für den Austausch veralteter Heizsysteme und medizinische Unterstützung.





IU ist bereits bekannt für ihr soziales Engagement und spendet regelmäßig zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Feiertagen. 2019 wurde sie von „Forbes Asia“ als eine der „30 wohltätigsten Persönlichkeiten unter 30“ ausgezeichnet. Erst im April hatte sie 200 Millionen Won für Hochwasseropfer und die Unterstützung von Feuerwehrleuten gespendet.





Aktuell ist IU in der Netflix-Serie „When Life Gives You Tangerines“ zu sehen und bereitet sich auf ihr nächstes Projekt „21st Century Grand Prince’s Wife “ vor.