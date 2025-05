„Sea Tiger“: Ein neuer Blick auf die Sewol-Katastrophe

ⓒ moviebros

Der Film „Sea Tiger“ von Regisseur Jeong Yoon-cheol, der am 25. Juni in den Kinos startet, erzählt die Geschichte von Tauchern, die während der Sewol-Katastrophe versuchten, Opfer zu retten. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die sich auf die Opfer und ihre Familien konzentrieren, nimmt dieser Film die Perspektive der Taucher ein. Er basiert auf dem Roman „The Sea of Lies“ von Kim Tak-hwan und zeigt die Tragödie auf eine völlig neue Weise.





Der Film wurde mit einem sehr kleinen Budget produziert und hebt sich durch seinen ungewöhnlichen Stil ab. Statt traditioneller Dreharbeiten wurden alle Szenen in einem Übungsraum gefilmt, wobei die Unterwasser-Szenen durch Mimen und Lichttechnik umgesetzt wurden, sodass die Zuschauer ihre Fantasie bemühen mussten. Die Geschichte folgt dem Taucher Na Kyung-su (gespielt von Lee Ji-hoon), der in den dramatischen Momenten der Rettung immer wieder mit emotionalen und physischen Belastungen zu kämpfen hat.





Regisseur Jeong erklärte, dass die filmische Darstellung der Sewol-Katastrophe bewusst abstrakt gehalten wurde, um den Fokus auf die Emotionen und die psychischen Wunden der beteiligten Menschen zu legen. „Sea Tiger“ ist nicht nur ein filmisches Experiment, sondern auch ein Zeichen für das kreative Potenzial des koreanischen Kinos.