MONSTA X feiert 10 Jahre mit digitalem Album

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die K-Pop-Gruppe MONSTA X wird ihr 10-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung eines digitalen Albums feiern. Am 5. Mai kündigte ihre Agentur Starship Entertainment über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Gruppe das neue Album „NOW Project Vol.1“ an, das am 14. Mai, dem Tag ihres Jubiläums, erscheinen wird.





Das Album enthält insgesamt 10 Lieder, die zwischen 2021 und 2023 veröffentlicht wurden. Besonders bedeutend ist, dass MONSTA X nun, nach der militärischen Auszeit einiger Mitglieder, diese Lieder mit allen sechs Mitgliedern neu aufnimmt. Das Album soll ein besonderes Geschenk für ihre Fans sein.





„NOW Project Vol.1“ repräsentiert nicht nur die Vergangenheit der Gruppe, sondern zeigt auch, wie MONSTA X weiterhin aktuelle Emotionen und Botschaften durch ihre Musik vermittelt. Es ist der Auftakt eines neuen Kapitels in ihrer Karriere.





MONSTA X debütierte 2015 und hat sich durch energiegeladene Performances und einen einzigartigen Stil weltweit eine treue Fangemeinde erarbeitet. Mit ihrem neuen Album setzen sie ein weiteres großes Zeichen auf ihrer Reise und vertiefen die Verbindung zu ihren Fans.