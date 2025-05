Das Thema Täuschung in der traditionellen Musik und die Sängerin Im Chun-aeng

Der Geomungo-Spieler Kim Seong-gi김성기, der in der späten Joseon-Ära lebte, war ein Schüler von Wang Se-gi왕세기. Dieser war wohl ziemlich kleinmütig. Wann immer er ein neues Stück komponierte, spielte er es heimlich nachts, wenn er ganz allein war, damit niemand es ihm stehlen konnte. Aber Kim Seong-gi, der sehr talentiert war, ging regelmäßig nachts zum Haus seines Lehrers, hörte sich das Lied an, und ging dann nach Hause und übte es aus dem Gedächtnis. Wang Se-gi fand es seltsam, dass sein Schüler seine Kompositionen aus dem Stehgreif spielen konnte. Eines Nachts öffnete er mitten im Spiel plötzlich das Fenster und fand seinen überraschten Schüler vor, der ihm lauschte. Der Lehrer hätte durchaus wütend werden können. Doch stattdessen war er so beeindruckt von der Wissbegierde seines Schülers, dass er ihm alles beibrachte, was er wusste. Ein wahrer Lehrer freut sich, wenn seine Schüler schließlich besser sind als er selbst. In dieser Hinsicht war Wang Se-gi wohl ein wahrer Lehrer.





Im Pansori „Sugungga수궁가“ gibt es auch ein Lied, das von einer Täuschung handelt. Darin lockt eine Schildkröte einen Hasen in den Unterwasserpalast, um den kranken Meereskönig mit der Leber des Hasen zu heilen. Als der Hase merkt, dass er getäuscht wurde und in Gefahr ist, lügt er den König an. Er sagt ihm, dass er seine Leber an Land gelassen habe, um sie zu trocknen, und dass er sie ihm bringen würde, wenn er ihn nur gehen ließe. Der König glaubt dem Hasen und richtet eine große Feier aus, um für die sichere Rückkehr des Hasen zu beten. Die Schildkröte dagegen fürchtet, dass der Hase entkommen wird, und versucht den König unter Tränen davon zu überzeugen, ihn nicht an Land gehen zu lassen.





Diese Woche stellen wir Ihnen Im Chun-aeng임춘앵 vor, eine traditionelle Opernsängerin. Im vergangenen Jahr war eine Fernsehserie mit dem Titel „Jeongnyeon정년: Ein Star ist geboren“ ein großer Hit. Sie rückte die traditionelle Oper Gukgeuk국극, die ausschließlich von Frauen gesungen wurde, wieder ins Rampenlicht. Gukgeuk-Opern waren in den 1950ern überaus beliebt, wurden aber in den 1960ern von Film und Fernsehen verdrängt. Auf dem Höhepunkt der Popularität von Gukgeuk waren die Stars dieses Genres so bekannt und beliebt wie die heutigen K-Pop-Stars und hatten viele Fans.





Im Chun-aeng war der größte Star von allen. Sie wurde in den frühen 1920ern in Hampyeong함평 im Südwesten Koreas geboren. Mit neun Jahren begann sie, Pansori und traditionellen Tanz zu lernen. Mit neunzehn hatte sie ihre erste Tanzaufführung und begann, sich einen Namen zu machen. Mit 20 wurde sie dann Mitglied der traditionellen Opernkompanie Joseons. In der ersten Gukgeuk-Produktion überhaupt, die den Titel „Die Blume des Gefängnisses“ trug und 1948 von der Vereinigung von Frauen in der Traditionellen Koreanischen Musik produziert wurde, spielte sie die männliche Hauptrolle. Die Produktion war kein Erfolg, aber Im Chun-aeng lernte daraus, was Gukgeuk-Opern brauchten, um erfolgreich zu sein. Die Oper „Die Sonne und der Mond“, welche im folgenden Jahr auf die Bühne gebracht wurde, war ein großer Erfolg und legte den Grundstein für die Beliebtheit des Genres.





Während des Koreakrieges begann Im Chun-aeng, als Produzentin von Gukgeuk zu arbeiten. Anstatt die Opern nur von Pansori-Opern abzuleiten, griff sie für die Handlung auch auf Mythen und inoffizielle Geschichtsschreibung zurück, und für die Musik auch auf die schamanische Musik. Sie nutzte auch Spezialeffekte und Kostümbildner, um die Aufführungen optisch ansprechender zu machen. Als Pädagogin nahm sie ihre Schülerinnen hart ran. Sie war überzeugt, dass man nur dann kreativ sein kann, wenn man den traditionellen Kanon richtig verinnerlicht hatte.





Einige ihrer Kompositionen werden bis heute gespielt. Eine davon ist „Geumgangsan Taryeong“, ein Lied aus der Gukgeuk-Oper „Gyeonu견우 und Jiknyeo직녀“. In diesem Lied geht Gyeonu zum Holzhacken ins Gebirge Geumgangsan.





Vor wichtigen Meilensteinen in ihrem Leben, wie einem Hauskauf oder der Gründung eines Unternehmens, hielten Koreaner früher gerne ein schamanisches Ritual namens Gosa고사 ab. An traditionellen Feiertagen vollzogen Perkussionskapellen dieses Ritual, wenn sie die Häuser in einem Dorf besuchten. Dabei wurden verschiedene Lieder gesungen, in denen von der Geschichte des Altertums erzählt oder böse Geister vertrieben wurden. Am Ende des Gosa-Rituals stand ein Lied, mit dem um Glück gebeten wurde. Das Lied heißt „Binari“.





