Loco kündigt neues Album „SCRAPS“ an

Nach rund eineinhalb Jahren meldet sich der südkoreanische Rapper Loco mit einem neuen Studioalbum zurück. Ende Juni erscheint sein drittes Album mit dem Titel „SCRAPS“. Es ist sein erstes Album seit „WEAK“, das im Oktober 2023 herauskam.





Bereits vorab erschien am 8. Mai die Single „random summer night“, ein stimmungsvoller Song in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Singer-Songwriter Jordan Ward – einem aufstrebenden Musiker aus Los Angeles, der bereits die Aufmerksamkeit von Künstlern wie Tyler, the Creator und SZA auf sich gezogen hat.





Die neue Single fängt mit einem ruhigen, aber treibenden Beat. Sie fängt laut Loco „die flüchtige, leichte Energie einer Sommernacht“ ein. Inhaltlich erzählt der Song von zufälligen Begegnungen, Blicken und der Mischung aus Zögern und Neugier in besonderen Momenten.





Loco hatte 2012 durch seinen Sieg bei „Show Me the Money“ den Durchbruch geschafft und sich seitdem als einer der bekanntesten Künstler in der koreanischen Hip-Hop-Szene etabliert. Nach seinem Abschied vom Label AOMG Ende 2023 verfolgt er nun einen unabhängigen Weg. Fans dürfen sich außerdem neben dem neuen Album auch auf Konzerte zum Jahresende freuen.