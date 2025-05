„Reborn Rich“ kehrt mit internationaler Staffel 2 zurück

ⓒ JTBC

Die südkoreanische Erfolgsserie „Reborn Rich“ kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Am 8. Mai gaben Artist Company und Artist Studio bekannt, dass die Arbeiten an einer zweiten Staffel offiziell begonnen haben. Derzeit befindet sich das Projekt in der Entwicklungs- und Konzeptionsphase.

Bereits die erste Staffel der Serie faszinierte ein breites Publikum mit der Geschichte eines Konzernsekretärs, der nach seinem Tod als jüngster Sohn einer mächtigen Chaebol-Familie wiedergeboren wird und so sein Leben ein zweites Mal lebt – doch dieses Mal mit Wissen über die Zukunft. Mit namhaften Schauspielern wie Song Joong-ki, Lee Sung-min und Shin Hyun-bin konnte die Serie nicht nur in Korea, sondern auch international große Erfolge feiern.





Für die Fortsetzung ist eine Geschichte mit globaler Ausrichtung geplant. Neue Figuren, internationale Handlungsorte und ein noch komplexeres Netz aus Macht, Liebe und Ehrgeiz sollen der Serie neue Spannung verleihen. Artist Company erklärte, dass sie bei der zweiten Staffel besonderen Wert auf die Ansprache eines weltweiten Publikums legen. Die Erwartungen an die Fortsetzung sind daher besonders hoch.