Gab-Su Kim arbeitet bei einem Verlag und ist Familienvater. Eines Tages bekommt er die Nachricht, dass sein Onkel verstorben sei, und so fährt er für die Bestattung in seinen Heimatort in die Provinz. Die dortige Begegnung mit Verwandten und Bekannten ruft in ihm zahlreiche Erinnerungen wach, denen er lieber aus dem Weg gegangen wäre ... Ein Roman über die Möglichkeit einer Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit und Familiengeschichte und die Bewältigung eines psychischen Traumas.