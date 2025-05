Mitgründer des Upcycling-Unternehmens Would You Love, Konrad Becker

In der heutigen Sendung begrüßen wir Konrad Becker. Er ist Mitgründer des Upcycling-Unternehmens „Would You Love“, das aus recyceltem Kunststoff Möbel und Designobjekte herstellt. So bietet er auf kreative Weise eine Lösung für eines der drängendsten Umweltprobleme und setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.





Ursprünglich aus Deutschland, lebt und arbeitet Herr Becker inzwischen in Seoul. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer ist er außerdem auch als DJ aktiv. In unserem Gespräch wollen wir heute mehr über die Entstehungsgeschichte von „Would You Love“ erfahren, über seinen persönlichen Blick auf Umweltfragen sprechen und darüber, was ihn damals nach Korea geführt hat.