Stray Kids haben 20 Millionen YouTube-Abonnenten

Die koreanische Gruppe Stray Kids hat nun 20 Millionen Abonnenten auf ihrem offiziellen YouTube Kanal. Diese Marke haben sie nach BTS und Blackpink als dritte K-Pop-Gruppe erreicht. Um diesen Erfolg zu feiern haben die Jungs ein besonderes Video hochgeladen. Darin kann man sehen, wie sie besondere Momente auf ihrem Kanal erlebt haben und bedankten sich dabei bei ihren Fans.

Auf dem YouTube Kanal von Stray Kids kann man nicht nur Musikvideos, sondern auch V-logs von ihrem Alltag und Videos von Welttourneen sehen. Auch sind selbst gedrehte Contents und Cover-Videos zu verschiedenen Liedern zu sehen. Die Fans haben jedes Mal viel Spaß, wenn sie den Kanal besuchen.

Stray Kids befinden sich derzeit auf einer Welttournee, im Rahmen derer 34 Länder besucht werden. Am 10. Mai beginnen sie ihre Auftritte in Japan. Dann werden sie am 26. Mai an den „2025 American Music Awards“ teilnehmen. Denn sie sind für die Preise “Favorite K-Pop Artist“ und „Favorite Soundtrack“ nominiert.