WayV nimmt am Strawberry Music Festival teil

Die Gruppe WayV hat am größten Musikfestival in China, dem Strawberry Music Festival, teilgenommen. Am 2. und 4. Mai trat sie auf die Bühne und begeisterte die Besucher.

Das Strawberry Music Festival wird seit 2009 ausgetragen und zählt zu den größten Musikfestivals in China. Viele Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt nehmen daran teil.

WayV sangen an den beiden Tagen die beliebten Lieder „Frequency“, „Give Me That“, „Back to you“ und „Rodeo“. Nach diesem Auftritt sind sie gleich nach Mexiko gereist, wo sie am 9. Mai einen Auftritt hatten. Am 11. Mai sind sie bei SMTOWN Live 2025 in Los Angeles.