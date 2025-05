Mehrere Boygroups feiern im Mai Comeback

ⓒ PLEDIS Entertainment, KOZ Entertainment, SM Entertainment

Im Monat Mai können sich Musikliebhaber auf das Comeback von Boygroups freuen. Mehrere Boygroups haben nämlich neue Alben angekündigt.

Zuerst einmal wollen Seventeen am 26. ihr fünftes reguläres Album „HAPPY BURSTDAY“ veröffentlichen. In diesem Jahr feiern sie ihr zehntes Bühnenjubiläum, daher wird es zugleich ihr Jubiläumsalbum werden. Nach ihrem Comeback wollen sie vom 23. bis 25. Mai eine B-Day Party veranstalten und weitere Projekt durchführen.

BOYNEXTDOOR wollen am 13. Mai ihr viertes Minialbum herausgeben. Der Titel des Albums lautet „No Genre“ und damit soll ausgedrückt werden, dass sie sich nicht auf ein bestimmtes Genre konzentrieren wollen, sondern Lieder verschiedener Musikrichtungen präsentieren wollen. Die Digital-Single „If I say, I love you“ vom Januar dieses Jahres war ein voller Erfolg. Daher sind schon alle sehr auf das angekündigte neue Album gespannt.

Die Boyband RIIZE will nach etwa elf Monaten wieder ein neues Album auf den Markt bringen. Das erste reguläre Album soll ihre Identität definieren. Mit dem Lied „Fly Up“ wollen sie sozusagen in die Lüfte aufsteigen und ihre große Leidenschaft für Musik demonstrieren. Am 14. Mai soll ein Video mit allen Stücken veröffentlicht werden. Fünf Tage später soll dann das Album erhältlich sein.