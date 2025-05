Teil 7: Die Aprilrevolution – Ein neues Kapitel der Demokratie

Die Revolution stürzt den Präsidenten

Zunächst schien es, als habe die gewaltsame Unterdrückung durch die Regierung die Proteste zum Erliegen gebracht. Doch am 11. April wurde die Leiche des Oberschülers Kim Ju-yul, der nach der Wahl am 15. März als vermisst gemeldet worden war, schwer verletzt in den Gewässern vor Masan aufgefunden – und die Proteste flammten erneut auf. Am 18. April wurden Studierende der Korea-Universität auf dem Rückweg von einer Kundgebung von politischen Schlägern überfallen. Am 25. April verabschiedeten Hochschulprofessoren eine Erklärung, in der sie den Rücktritt Syngman Rhees forderten und sich den landesweiten Demonstrationen gegen ihn anschlossen. Am folgenden Tag, dem 26. April, verkündete Syngman Rhee seinen Rücktritt.