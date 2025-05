„The Devil’s Plan: Death Room“ – Neue Staffel auf Netflix

ⓒ NETFLIX

Mit „The Devil’s Plan: Death Room“ startet auf Netflix die zweite Staffel der südkoreanischen Denkspiel-Show, in der 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr logisches Denken, ihre Strategie und ihren Mut unter Beweis stellen müssen. Auch diesmal geht es um mehr als nur um Spiele, denn es geht um kluge Allianzen, Vertrauen und Verrat.





Im Mittelpunkt steht unter anderem der ehemalige Go-Meister Lee Sedol, der einst als Einziger einen Sieg gegen die KI AlphaGo errang. Auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Moderatorin Kang Ji-young, Sänger Kyuhyun oder Schauspieler Justin H. Min nehmen teil. Sie zeigen sich von neuen Seiten und müssen unter hohem Druck kluge Entscheidungen treffen.





In dieser Staffel gibt es wieder ein strengeres Ausscheidungssystem. Wer schlecht abschneidet, kommt in einen abgetrennten Bereich, in dem jede Nacht ein Spiel über das Weiterkommen entscheidet.





Mit neuen Spielregeln, starken Persönlichkeiten und fairen, aber harten Kämpfen verspricht „The Devil’s Plan: Death Room“ eine fesselnde Mischung aus Strategie, Psychologie und Reality-TV. Die nächsten Folgen erscheinen am 13. und 20. Mai auf Netflix.