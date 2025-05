K-Pop-Erfolge: SEVENTEEN, Jennie und TXT erreichen neue

ⓒ PLEDIS Entertainment, ODD ATELIER, Big Hit Music

Die K-Pop-Gruppe SEVENTEEN wird am 25. Mai 2025 ein besonderes Konzert auf der berühmten Jamsu-Brücke in Seoul veranstalten. Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Gruppe dort auftritt. Der Anlass ist die Feier ihres zehnten Jahrestages und die Veröffentlichung ihres fünften Albums „Happy Burstday“ am 26. Mai. Das Konzert wird auch online übertragen, sodass Fans weltweit daran teilhaben können.





Ebenfalls bemerkenswert ist der Erfolg von Jennie (BLACKPINK), denn ihr Musikvideo zu "Like JENNIE" hat auf YouTube über 100 Millionen Aufrufe erreicht. Dies ist das erste Musikvideo eines K-Pop-Künstlers in diesem Jahr, das diese Marke überschreitet. Der Song feiert Jennies Selbstbewusstsein und Individualität und hat zudem Erfolge in den internationalen Charts erzielt.





Zusätzlich hat die Gruppe TOMORROW X TOGETHER (TXT) mit ihrem Musikvideo zu "Chasing That Feeling" ebenfalls über 100 Millionen Aufrufe erreicht. Die Gruppe setzt ihren Erfolg fort und wird im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee in Japan auftreten.