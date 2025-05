Crush im Tributalbum zum 70. Jubiläum von Chet Baker

ⓒ P NATION

Zum 70. Jubiläum von Chet Bakers legendärem Album „Chet Baker Sings“ erscheint ein besonderes Tributalbum unter dem Decca-Label. Das Album „Chet Baker Re:Imagined“ ehrt Bakers Einfluss auf die Musikgeschichte und enthält neue Interpretationen seiner bekanntesten Songs. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme des südkoreanischen Singer-Songwriters Crush, der den Song „Everything Happens to Me“ in seiner eigenen modernen Version präsentiert.





Das Album wird am 16. Mai veröffentlicht und enthält Neuinterpretationen von Klassikern wie „My Funny Valentine“ und „I Fall in Love Too Easily“. An dem Projekt haben verschiedene Künstler aus den Bereichen R&B, Pop und Jazz mitgewirkt, darunter Musiker aus Großbritannien, den USA und anderen Ländern.





Crush, der Chet Baker sehr schätzt, hat seine Bewunderung für den Musiker auf besondere Weise gezeigt, indem er ihm sogar auf seinem Grab einen Brief und seine Alben hinterließ. In einem Interview sagte er, es sei eine große Ehre, an diesem Projekt teilzunehmen und Bakers Musik in seiner eigenen Art und Weise neu zu interpretieren.