Internationaler Marathon in Pjöngjang

Eine Welle der Laufverrücktheit geht um die Welt. Am 45. London-Marathon im vergangenen Monat nahmen rund 56.000 Menschen teil. In Südkorea gibt es geschätzt rund fünf Millionen Läufer, hier finden fast jede Woche Marathonveranstaltungen statt.





Schwappt diese Trendwelle auch nach Nordkorea rüber? Vor kurzem fand in Pjöngjang ein internationaler Marathonwettkampf statt. Wie läuft so eine große Sportveranstaltung in Nordkorea ab?





Heute sprechen wir mit Heo Jeong-pil, Forschungsprofessor am Institut für Nordkoreastudien an der Dongguk-Universität, über den Internationalen Marathon von Pjöngjang und die Sportpolitik Nordkoreas.





Am 6. April war der Startschuss für den Internationalen Pjöngjang-Marathon auf dem Kim-Il-sung-Platz in der nordkoreanischen Hauptstadt.





Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer aus 46 verschiedenen Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Es gab mehrere Laufdistanzen, darunter echte Marathonläufe für Männer und Frauen (42,195 km), Halbmarathonläufe (21,097 km) sowie Zehn- und Fünf-Kilometer-Läufe. Nordkoreanische Läufer gewannen sowohl in der Voll- als auch in der Halbmarathon-Kategorie.





Der Marathonwettkampf brachte Laufbegeisterte aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt zusammen. Es war die erste internationale Veranstaltung in Pjöngjang seit sechs Jahren.





Von 2020 bis 2022 konnte Nordkorea keine internationalen Marathonveranstaltungen durchführen, da das Land seine Grenzen aufgrund der Corona-Pandemie abgeriegelt hatte. Auch 2023 war Nordkorea dazu nicht in der Lage, da es sich in erster Linie auf die Wiederaufbaumaßnahmen nach der Pandemie und seine Teilnahme an den Asienspielen in Hangzhou konzentrierte. Und auch 2024 organisierte Nordkorea keine internationalen Sportereignisse, vor allem wegen der zunehmend feindseligen Haltung zu Südkorea und seine verstärkten Beziehungen zu Russland. Nordkorea konzentrierte sich letztes Jahr vor allem auf die Olympischen Spiele in Paris.





Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 begann Nordkorea jedoch, Teilnehmer für den Internationalen Pjöngjang-Marathon 2025 zu rekrutieren, der schließlich im vergangenen April stattfand.





Das letzte Mal fand der internationale Marathon in Pjöngjang im Jahr 2019 statt.





2019 kamen rund 900 internationale Teilnehmer zu der Sportveranstaltung. Wegen der Corona-Pandemie setzte Nordkorea den Wettkampf jedoch ab 2020 aus. Anfang dieses Jahres hat Koryo Tours, ein in China ansässiges Reisebüro, das sich auf Nordkorea-Reisen spezialisiert hat, ein sechstägiges Reisepaket vorgestellt, das die Teilnahme am Marathonwettkampf mit Tourismus verbindet.





Schon unter Kim Jong-il hat Nordkorea ein mit dem Tourismus verbundenes Sportmarketing entwickelt, das über die reine Marathonveranstaltung hinausging. Durch die geschickte Verbindung von Sport-, Tourismus- und Marketingstrategien hat Nordkorea eine Vielzahl einzigartiger Veranstaltungen wie Fahrrad- und Golftouren, Bier- und Eisenbahntouren, Skiexpeditionen, Camping am Berg Myohyang (묘향), Tauchen im Ostmeer sowie Wanderungen und sogar Hubschrauberrundflüge durch Pjöngjang gefördert. Das von Koryo Tours angebotene sechstägige Tourpaket ist nicht völlig neu, ähnliche Ansätze gab es bereits in der Vergangenheit. Das Besondere an dieser Tour ist jedoch, dass damit bewusst die neueste Stadtentwicklung in Pjöngjang unter Kim Jong-un in den Vordergrund gestellt wird.





Die sechstägige Tour führte zu mehreren herausragenden Orten in Pjöngjang. Zu den Reisezielen gehörten Attraktionen, die während der Pandemie fertiggestellt wurden und von ausländischen Besuchern noch nicht besucht worden waren.





Auch die Marathonstrecke unterschied sich von der etablierten Strecke der früheren Jahre bis 2019. Es ging an bedeutenden Wahrzeichen vorbei, die die Ära Kim Jong-un symbolisieren, wie die „Mirae-Wissenschaftlerstraße“, ein großer Wohnkomplex in der Innenstadt von Pjöngjang, der erst nach Kim Jong-uns Machtübernahme entstand, und das kürzlich fertiggestellte Allgemeine Krankenhaus von Pjöngjang.





Für die Ausrichtung des Marathons hat Nordkorea erhebliche Anstrengungen unternommen. In den letzten fünf Jahren war das Land mit Herausforderungen wie einer Pandemie, internationalen Sanktionen und einer verheerenden Überschwemmung konfrontiert. Intern hat die jüngste Veranstaltung gezeigt, dass das Land diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt hat. Nach außen hin stellte sich Nordkorea durch die Präsentation eines entwickelten Pjöngjangs als ein Land dar, das sich durch Eigenständigkeit weiterentwickelt hat, ohne auf internationale Hilfe angewiesen zu sein. Im Januar bezeichnete das US-Justizministerium Länder wie Nordkorea, China und Russland als eine erhebliche Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Durch die Einladung von über 200 Ausländern aus 46 Ländern nach Pjöngjang präsentierte sich Nordkorea als sicheres und normales Land, das in der Lage ist, ein internationales Sportereignis auszurichten.





Ausländische Läuferinnen und Läufer, die an der Veranstaltung teilnahmen, zeigten sich sehr überrascht, dass Pjöngjang viel moderner ist, als sie erwartet hatten. Die Bemühungen des Landes, sein internationales Image zu verbessern, werden auch durch die Umbenennung des Wettkampfnamens unterstrichen.





Von 1981 bis 2015 war der Wettkampf unter dem Namen „Internationaler Mangyongdae-Preis-Marathon“ bekannt. Mangyongdae ist ein wichtiger Ort in Pjöngjang und bezieht sich insbesondere auf die Gegend um das Geburtshaus des Regimegründers Kim Il-sung. Im April 2025 wurde die Veranstaltung nach sechs Jahren Pause in „Internationaler Pjöngjang-Marathon“ umbenannt.





Die Namensänderung steht offenbar im Zusammenhang mit der Globalisierungsstrategie von Kim Jong-un. Seit seiner Machtübernahme hat er immer wieder betont, wie wichtig es ist, globale Standards im Sport zu übernehmen. Ähnlich wie ikonische internationale Marathonveranstaltungen wie in London, Boston und Tokio als repräsentativ für ihre jeweiligen Regionen gelten, so scheint Nordkorea diesem globalen Trend zu folgen.





Durch die Einbeziehung von Sportdiplomatie und Nordkoreas Leidenschaft für Leichtathletik wurde die Marathonveranstaltung zu einer offiziellen Plattform, um für die „Demokratische Volksrepublik Korea“, so der offizielle Name Nordkoreas, zu werben und gleichzeitig mit dem Tourismus Geld zu verdienen.





Der Internationale Pjöngjang-Marathon, ehemals „Internationaler Mangyongdae-Preis-Marathon“, wird seit 1981 jedes Jahr Mitte April anlässlich des Geburtstags von Kim Il-sung veranstaltet.





Mit der Umbenennung der Veranstaltung in diesem Jahr entsprechend den weltweiten Namenskonventionen scheint Nordkorea den Marathon als Gelegenheit zu nutzen, für sein Regime zu werben und sein Tourismusgeschäft aktiv zu befeuern, das von den internationalen Sanktionen weitgehend unberührt bleibt.





Was ist der Grund dafür, dass Nordkorea seit kurzem wieder am internationalen Sportgeschehen teilnimmt, insbesondere nach seiner weitgehenden Isolation für mehr als drei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie?





Zunächst geht es Kim Jong-un darum, seine Führungsrolle zu festigen. Nach seiner Machtübernahme war der 20. Platz Nordkoreas in der Medaillenwertung bei den Olympischen Spielen in London sein erster großer Erfolg. Für den nordkoreanischen Staatschef, dessen politische Basis in der Anfangszeit seiner Herrschaft eher schwach war, spielte dieser frühe sportliche Erfolg eine entscheidende Rolle bei der Festigung seiner Führungsrolle. Aus dieser Erfahrung heraus nutzte er den Sport strategisch als Leistungsschau, als es aufgrund politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen schwierig war, sichtbare Erfolge zu erzielen.





Zweitens versucht Nordkorea, Kim Jong-un als den Führer eines normalen Staates darzustellen. Nach seiner Machtergreifung im Jahr 2012 hat er die Reorganisation des Systems um sich herum abgeschlossen und 2016 einen Parteikongress einberufen. Damals versicherte er, dass Nordkorea ein normaler Staat sei. Die internationale Gemeinschaft war jedoch nicht überzeugt. In der Folge nutzte Nordkorea seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pjöngjang und die damals vereinte Nord-Süd-Mannschaft, um für das Regime und seinen Führer zu werben. Man ging sogar so weit, auf ein Gipfeltreffen mit den Vereinigten Staaten zu drängen.





Kim Jong-un wurde nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il im Dezember 2011 im Alter von nur 27 Jahren zum obersten Anführer. Im Jahr 2012, dem Jahr seiner offiziellen Machtübernahme, legte er mit dem triumphalen Abschneiden nordkoreanischer Athleten bei den Olympischen Sommerspielen in London den Grundstein für seine zunächst fragile Führung.





Nordkorea hat bei den Olympischen Spielen 2012 in London drei Goldmedaillen im Gewichtheben und eine im Judo gewonnen und damit die erfolgreichste Olympiateilnahme seit den Spielen 1992 in Barcelona verbucht. Diese herausragende Leistung löste bei den Nordkoreanern großen Nationalstolz aus.





Nach den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang nutzte Kim Jong-un diplomatische Chancen, indem er an innerkoreanischen Gipfeltreffen und einem historischen Gipfel zwischen Nordkorea und den USA teilnahm. Tatsächlich hat er seit Beginn seiner Regierungszeit die Schaffung eines „sportlichen Machtzentrums“ als eines der wichtigsten nationalen Ziele ins Auge gefasst.





Zunächst wies Kim Jong-un die Beamten an, für eine bessere Betreuung und Unterstützung der Sportler zu sorgen. Das nordkoreanische Sportdorf Angol (안골), eine ähnliche Einrichtung wie das Sport-Leistungszentrum Taereung in Seoul, wurde umfassend renoviert. Ziel war es, die Trainingseinrichtungen zu verbessern, damit die Sportler bessere Leistungen erbringen.





Zweitens wurden Spitzensportler mit prestigeträchtigen Titeln wie „Sportheld“ und verschiedenen Privilegien ausgezeichnet. Diese Politik soll zeigen, dass hartes Training das soziale Ansehen steigern und den Aufstieg in höhere Positionen ermöglichen kann.





Und schließlich förderte das Regime eine Kultur der körperlichen Betätigung und des Sports im täglichen Leben. Es schuf Freiräume für Freizeitsport und verbesserte das allgemeine Umfeld, sodass sich die Menschen für Sport auf allen Ebenen interessierten und Spitzensportler aus ihnen hervorgingen.





Seit der Eröffnung einer großen Eisbahn in Pjöngjang im Jahr 2012 und einer Rollschuhbahn hat Nordkorea seine Sportinfrastruktur kontinuierlich ausgebaut und sich um die Förderung von Sporttalenten bemüht. Das Land schickte vielversprechende junge Fußballer zum Training in Fußballhochburgen wie Italien und Spanien. Wer sich bei internationalen Wettkämpfen hervorgetan hat, wurde großzügig mit luxuriösen Wohnungen in der Innenstadt von Pjöngjang belohnt.





Sportliche Aktivitäten für Einheimische sind gesetzlich vorgeschrieben, und vielversprechende Sportler werden durch den geförderten Breitensport entdeckt. Dank dieser Sportpolitik machen nordkoreanische Sportler bei internationalen Wettkämpfen beachtliche Fortschritte.





Der Frauenfußball hat sich in letzter Zeit zu einer der beliebtesten Sportarten in Nordkorea entwickelt. Im Jahr 2024 gewann das nordkoreanische Nationalteam den Titel bei der U-17-Frauen-Weltmeisterschaft, wo es Spanien in einem spannenden Elfmeterschießen besiegte. Dieser Sieg ist ein Beispiel dafür, wie Nordkorea seine sportlichen Erfolge nutzt, um sein internationales Ansehen zu verbessern und seinen Stolz im eigenen Land zu stärken. Auch bei den Asiatischen Winterspielen 2025 in Harbin stellte Nordkorea sein sportliches Können unter Beweis, als Ryom Tae-ok (렴대옥) und Han Kum-chol (한금철) eine Silbermedaille beim Paarlauf im Eiskunstlauf gewannen.





Das Regime von Kim Jong-un hat Sport strategisch eingesetzt, um sein isoliertes Image in der internationalen Gemeinschaft zu verbessern und die innere Einheit zu stärken. Jetzt ist Nordkorea noch einen Schritt weiter gegangen, indem es internationale Sportereignisse ausrichtet und den Sport als Propagandainstrument und Mittel zur Aufpolierung seines internationalen Ansehens einsetzt. Es ist jedoch ungewiss, ob diese kalkulierten Bemühungen die beabsichtigte Wirkung zeigen werden.