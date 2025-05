Das Pansori „Jeokbyeokga“ und die Schamanin Kim Geum-hwa

Der klassische chinesische Roman „Die Geschichte der drei Reiche“ ist eine epische Erzählung über drei Blutsbrüder – Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei – die im späten 2. Jahrhundert nach Christus Krieg führen, um verfeindete Reiche zu vereinen. Die Geschichte wurde über die Jahre als Film, Fernsehserie und sogar Computerspiel adaptiert. Auch das Pansori „Jeokbyeokga적벽가“, das „Lied der roten Klippen“, basiert auf diesem Roman. In ihm tauchen auch all die namenslosen Soldaten auf, die in diesen Kriegen gestorben sind und die in der Romanvorlage nicht erwähnt werden. Die einfachen Soldaten im Pansori sehnen sich nach ihren Familien und klagen über ihr Schicksal. Sie geben auch ihrem Kommandanten die Schuld, wenn sie sich vom Schlachtfeld zurückziehen müssen. Die ausführliche Beschreibung dieser Soldaten und die für Pansori typische geistreiche und satirische Erzählweise sind die auffälligsten Merkmale des „Jeokbyeokga“. Nicht nur einfache Leute, sondern auch die Königsfamilie von Joseon sollen Pansori gerne gehört haben. Vielleicht sollte diese Pansori-Oper die herrschende Oberschicht daran erinnern, wie schwer es das Volk hat, wenn Politiker Fehler machen.





Diese Woche stellen wir Ihnen die schamanische Priesterin Kim Geum-hwa김금화 vor. Sie war auch die Praktizierende von zwei immateriellen koreanischen Kulturerbgütern: dem Baeyeonshingut배연신굿 von der Westküste, einem Ritual aus Fischerdörfern, und dem Daedonggut대동굿. Der koreanische Schamanismus hat die Entwicklung von traditioneller Musik und Tanz in Korea stark beeinflusst. Wenn sie an ein schamanisches Ritual denken, auf Koreanisch Gut굿 genannt, denken viele Menschen in Korea an das Bild einer schamanischen Priesterin, die auf Messern tanzt. Dieser Tanz galt als Beweis, dass die Schamanin von einem Geist besessen ist und war ein wichtiger Teil schamanischer Rituale in den Regionen Hwanghae-do황해도 und Pyeongan-do평안도 im heutigen Nordkorea. Die bekannteste Schamanin, die diesen Tanz beherrschte, war Kim Geum-hwa.

Kim Geum-hwa wurde 1931 in der Provinz Hwanghae-do geboren und wurde mit nur 17 Jahren Schamanin. Von da an betete sie für andere Menschen, aber wurde von ihnen mit Herablassung und Verachtung behandelt. Eines Tages schlug Yang So-un양소운, ein Praktizierender des Bongsan봉산-Maskentanzes, Kim Geum-hwa vor, bei einem landesweiten Volksmusikwettbewerb mitzumachen. Kim Geum-hwa machte ursprünglich nur mit, um ihrem Frust über die Welt Luft zu machen. Aber dann gewann sie mit dem Baeyeonshingut, dem schamanischen Ritual für Fischerdörfe an der Westküste, den ersten Platz. Anschließend wurde dieses Ritual als immaterielles Kulturerbe anerkannt. 1982 nahm sie auch an der Feier zu 100 Jahren koreanisch-US-amerikanischer Beziehungen teil und verzauberte das amerikanische Publikum mit ihrem Tanz auf den Messern. Damit machte sie auch Menschen aus anderen Ländern auf den koreanischen Schamanismus aufmerksam. Kim Geum-hwa war eine charismatische Persönlichkeit, die ihr Publikum allein mit ihrem Blick fesseln konnte. Ihr Leben als Schamanin war 2014 Thema eines Dokumentarfilms mit dem Titel „Manshin만신: Zehntausend Geister“.





Von den koreanischen Zithern hat die Geomungo거문고 sechs Saiten und die Gayageum가야금 zwölf. Aber viele der Gayageum, die wir bei Konzerten oder im Fernsehen heutzutage sehen, haben mehr als zwölf Saiten. Das sind die 25-saitigen Gayageum. Unter dem Einfluss der westlichen Musik wurde viel mit der Gayageum experimentiert. Sie bekam mehr Saiten oder es wurden Metallsaiten statt Seidensaiten benutzt. Das Ziel war die Abdeckung eines größeren Tonraums und eine größere Klangvielfalt. Es gibt auch Gayageum mit größeren oder kleineren Klangkörpern, die auf niedrige oder hohe Töne spezialisiert sind. Die weit verbreitete 25-saitige Gayageum wurde Mitte der 1990er von dem Gayageum-Spieler Kim Il-ryun김일륜 entwickelt. Die Brücke wurde doppelt so groß gemacht, und die Saiten sind aus synthetischen Fasern. Die moderne Gayageum hat nicht die Klangtiefe des traditionellen Originals, aber dafür man kann mit ihr fast jede Art von Musik spielen. Auch das berühmte Sookmyung Gayageum-Orchester nutzt die 25-saitige Gayageum, womit es auch westliche klassische Musik oder Popsongs spielen kann.





Musik