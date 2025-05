„Lost in Starlight“ – Erste koreanische Netflix-Animationsfilm startet am 30. Mai

ⓒ NETFLIX

Mit „Lost in Starlight“ bringt Netflix am 30. Mai seinen ersten koreanischen Animationsfilm an den Start. Die Geschichte spielt im Seoul des Jahres 2050 und erzählt von Nayeong, einer jungen Frau mit dem Traum, zum Mars zu reisen, und Jae, einem Musiker, der seinen Traum aus den Augen verloren hat.





Die beiden begegnen sich zufällig und entdecken trotz unterschiedlicher Ziele eine gemeinsame Verbindung. Während Nayeong weiter an ihrem Traum von der Raumfahrt arbeitet, beginnt Jae, durch sie wieder an seine Musik zu glauben. Ihre Beziehung spielt sich in einer Zukunft ab, in der moderne Technik wie selbstfahrende Autos auf alte Audiogeräte trifft.





Die Figuren werden von Kim Tae-ri und Hong Kyung gesprochen, deren Stimmen den Figuren eine gewisse Tiefe verleihen. Auch das Poster und der Trailer deuten auf eine ruhige, gefühlvolle Geschichte über Träume und Liebe hin.





Die Kombination aus Romantik, Science-Fiction und einem Hauch Melancholie macht „Lost in Starlight“ zu einem besonderen Film, der nicht nur das Herz berührt, sondern auch zum Nachdenken anregt.