Seventeen haben in Japan Fantreffen mit Erfolg veranstaltet

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Gruppe Seventeen hat am 10. und 11. Mai in Saitama in Japan ein Fantreffen veranstaltet. Dazu kam es erstmals nach den Fanmeetings Ende April wieder. Alle Tickets waren natürlich schon längst ausverkauft.

Die Veranstaltung dauerte etwa dreieinhalb Stunden und die Mitglieder sangen insgesamt 20 Songs. Es gab so vieles zu sehen und genießen. Nach dem einleitenden Song “Holiday” kamen auch Lieder, die auf Japanisch gesungen wurden. Die Fans waren einfach überwältigt und hatten keine Sekunde Langeweile.

Am letzten Tag sagten Seventeen, dass ihre Fans ihr alles seien und sie ewig bei ihren Fans sein wollten. Sie kündigten auch ein neues Album an, und wollten sich dafür anstrengen.

Am 26. Mai wird das reguläre fünfte Album „Happy Burstday“ veröffentlicht.