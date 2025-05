izna nimmt am KCON Japan 2025 teil

ⓒ WAKEONE

Die Girlgroup izna hat am KCON Japan 2025 teilgenommen und sich bei den globalen Fans bekannter gemacht. Das Festival KCON fand vom 9. bis 11. Mai statt und izna traten am 10. Mai auf die Bühne.

Sie begannen ihren Auftritt mit dem Lied „SIGNAL“ von Twice, und gleich im Anschluss daran wurde das Lied „SIGN“ auf ihrer ersten Digital-Single vorgetragen. Danach folgten weitere Songs, aber auch Songs von ihren Sängerkollegen. Die Anwesenden waren einfach begeistert von den energiegeladenen Performances der Gruppe.

Die Mitglieder vom iznas Fanklub naya jubelten ihren Idolen zu, und es war eine sehr gute Gelegenheit für beide Seiten, rege miteinander zu kommunizieren. Die einzelnen Mitglieder der Gruppe izna wurden durch das Programm „Island 2“ des Senders Mnet von Zuschauern aus 217 Ländern und Regionen ausgewählt. Im letzten November haben sie debütiert und stürmten gleich mit ihrem Debütalbum und ihrer ersten Digital-Single die Charts.

izna wollen dann in diesem Monat noch am Musikfestival „Super Pop 2025 Korea“ und anschließend im August am Musikfestival „Summer Sonic“ in Japan teilnehmen.