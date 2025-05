BTS-Jin veröffentlicht Remix-Album zu „Don't Say You Love Me“

ⓒ Big Hit Music

Am 20. Mai um 13 Uhr veröffentlichte Jin von BTS ein Remix-Album zu seinem Solotitel „Don't Say You Love Me“. Laut BigHit Music enthält das Album acht Versionen des Songs, darunter die Originalfassung, ein Instrumental sowie Remixe im Band-, Lo-Fi-, Disco-, Synthwave-, 90er-Pop- und Future-Pop-Stil.





Somit hat jede Version ihren eigenen Klang. Die Band-Version klingt wie ein Live-Auftritt, während die Lo-Fi-Version durch eine ruhige Gitarrenbegleitung besonders gefühlvoll wirkt. Der Disco-Remix bringt einen tanzbaren Rhythmus, und der Synthwave-Remix erinnert mit Retro-Klängen an frühere Zeiten. Auch die anderen Versionen geben dem Lied einen neuen Charakter.





Der Song selbst handelt von den unterschiedlichen Emotionen in der Liebe und davon, wie sie gleichzeitig Trost und Schmerz sein kann.





Am 22. Mai wird Jin das Lied live in der bekannten US-TV-Show „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ vorstellen.