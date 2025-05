RIIZE veröffentlicht erstes Album „ODYSSEY“ mit exklusiven Fan-Events

ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Gruppe RIIZE hat am 19. Mai ihr erstes reguläres Album mit dem Titel „ODYSSEY“ veröffentlicht. Gleichzeitig wurde das Album über das Musikportal Melon im Rahmen der „Melon Spotlight“-Kampagne besonders hervorgehoben. Fans konnten sich an exklusiven Inhalten wie Interviews, Magazinbeiträgen, Selfies, Künstlernotizen und Fotos erfreuen.





„ODYSSEY“ umfasst zehn Songs im Stil des „Emotional Pop“, der den typischen Sound von RIIZE prägt. Im Zentrum steht das Lied „Fly Up“, ein energiegeladener Dance-Track mit Retro-Rock’n’Roll-Elementen. In dem Song geht es geht darum, offen zu sein und Menschen ohne Vorurteile zu begegnen.





Melon organisiert auch Live-Chats mit den Mitgliedern am 19. und 21. Mai. Am 29. Mai gibt es ein Treffen mit 200 Fans. So können die Fans das Comeback von RIIZE nicht nur hören, sondern auch direkt erleben.