Der Große Wagen in der koreanischen Kultur und der Sänger Gong Dae-il

Der Große Wagen ist ein Sternzeichen, das jeder erkennt. Auch im alten Korea hatte es eine besondere Bedeutung. Man findet den Großen Wagen eingemeißelt in Dolmen aus der Bronzezeit und Bilder des Sternzeichens in Gräbern aus der Goguryeo-Ära. Der Große Wagen galt als ein göttliches Wesen, das über die Lebensdauer und das Schicksal der Menschen herrschte und auch der Gott des Regens war. In früheren Zeiten beteten die Frauen in Korea daher täglich zum Großen Wagen und baten um Wohlergehen für ihre Familien. Auch in buddhistischen Tempeln gab es sogenannte Chilseonggak칠성각, „Sieben-Sterne-Pavillons“, deren Namen sich auf den großen Wagen mit seinen sieben Sternen bezog.





Viele traditionelle Lieder in Korea handeln davon, dass zu den Göttern gebetet wird – nicht nur für Ruhm oder Reichtum, sondern auch dafür, Sinn und Gerechtigkeit im Leben zu finden. Eines dieser Lieder, „Hoisimgok회심곡“, singt von der Hoffnung, dass ein Mensch seine Eltern aus vollem Herzen lieben und ein ehrvolles Leben leben kann. Auch ein anderes Lied handelt von einem Gebet. Es heißt „Byeoreul boda별을 보다“, „Zu den Sternen aufschauen“, und wird von Jung Marie정마리 gesungen. In dem Lied betet eine Frau zum Großen Wagen. Sie wurde mit ihrem Geliebten wiedervereint und bittet darum, dass die Nacht langsamer vergeht, damit sie mehr Zeit mit ihm hat.





Den Namen Gong Dae-il공대일 kennen nur wenige Menschen in Korea, den Namen Gong Ok-jin공옥진 dagegen sehr viele. Gong Ok-jin war eine Tänzerin, die bei den koreanischen Demokratisierungsprotesten der 1980er verschiedene traditionelle Tänze aufführte. Gong Dae-il war ihr Vater. Er wurde 1911 in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Seine Eltern starben, als er noch klein war, und er wuchs bei seiner Großmutter mütterlicherseits auf. Er dürfte es nicht leicht gehabt haben, denn damals wurden Künstler nicht gefeiert, sondern verachtet. Gong Dae-il war überzeugt, dass es sein Schicksal war, in Armut und Traurigkeit zu leben. Er war so arm, dass er seine achtjährige Tochter Gong Ok-jin für 1.000 Won verkaufen musste, damit sie als ein Hausmädchen arbeitete.





Weil er so arm war, konnte er nicht lange von einem Lehrer lernen. Im Pansori wird es normalerweise als sehr wichtig erachtet, dass man für längere Zeit unter einem bestimmten Meistersänger oder einer Meistersängerin studiert. Doch Gong Dae-il musste sich bei verschiedenen Meistersängern kostenlosen Unterricht erbetteln und konnte immer nur hier und da einzelne Passagen lernen. Dies machte es schwer für ihn, selbst auf der Bühne zu stehen. Doch schließlich wurde diese Kombination aus verschiedenen Gesangsstilen sein Markenzeichen, und 1974 wurde er als Praktizierender des „Heungboga흥보가“, einem immateriellen Kulturerbe der Provinz Jeollanam-do, anerkannt. Leider hatte er keine Schüler, an die er seine Art zu singen weitergeben konnte, und hinterließ keine Alben und fast keine Aufnahmen seiner Stimme. Das ist der Grund, warum sich heute fast niemand mehr an seinen Namen erinnert.





Reis und Gerste sehen sich ähnlich, die Anbaumethoden sind aber sehr unterschiedlich. Reis wird im Frühling gepflanzt und im Herbst geerntet, während Gerste ein Wintergetreide ist. Es wird im Herbst gesät und im Frühling geerntet und braucht die Winterkälte, um eine reiche Ernte zu bringen. Am 5. Juni ist dieses Jahr Mangjong망종, einer der 24 wichtigen Tage im traditionellen koreanischen Jahreszeitenkalender. Um diese Zeit ist die Gerstenernte dann meist schon abgeschlossen. In früheren Zeiten wurde die geerntete Gerste auf dem Boden ausgebreitet und gedroschen, um die Spreu vom Korn zu trennen.





Der frisch gebraute Makgeolli ist trüb wie Milch,

und in einer großen Schüssel türmt sich die gekochte Gerste.

Nach dem Mahl nimmt er einen Dreschflegel und steht im Hof,

um die Gerste zu dreschen.

Seine sonnenverbrannten Schultern leuchten in der Sonne,

und als er zum Rhythmus von „heya, heya“ auf die Gerste eindrischt,

sind die Gerstenkörner bald überall verteilt.





Dieses Gedicht über das Dreschen von Gerste stammt von dem berühmten Joseon-Gelehrten Jeong Yak-yong정약용. In den meisten Liedern, die zum Dreschen von Gerste gesungen wurden, kommt im Refrain der Begriff „ongheya옹헤야“ vor, der auch in dem Gedicht erwähnt wird. In „Bori tajak sori보리타작소리“, dem „Lied zum Gersten dreschen“, aus dem Kreis Wando-gun in der Provinz Jeollanam-do, wird im Refrain statt „Ongheya“ jedoch „Wa wa deoriyeo와와 덜이여“ gesungen.





