Jo Jung-suk kehrt mit „My Daughter is a Zombie“ auf die Leinwand zurück

Der beliebte Schauspieler Jo Jung-suk feiert diesen Sommer sein Comeback im Kino. Diesmal mit einer ungewöhnlichen Vaterrolle. In dem Film „My Daughter is a Zombie“ spielt er einen fürsorglichen Vater, der seine Tochter beschützen will, obwohl sie sich in einen Zombie verwandelt hat.





Basierend auf einem bekannten Naver-Webtoon, kombiniert der Film Humor mit einer emotionalen Familiengeschichte. Schon der Teaser-Trailer sorgt für Aufmerksamkeit, in dem Jo Jung-suk durch witzige Zombie-Imitationen glänzt.





Regie führte Pil Gam-seong, bekannt für Filme wie „Hostage: Missing Celebrity“ und „A Bloody Lucky Day“. Produziert wurde das Werk von Studio N, das bereits durch Serien wie „Sweet Home“ und „The Trauma Code: Heroes on Call“ für Aufsehen sorgte.





Im Gegensatz zu klassischen Zombiefilmen setzt „My Daughter is a Zombier“ auf eine humorvolle und gleichzeitig berührende Erzählweise über Familie und Zusammenhalt. Mit dabei sind auch Schauspieler wie Lee Jung-eun, Cho Yeo-jeong, Yoon Kyung-ho und Choi Yoo-ri. Der Kinostart ist für Juli geplant und das Publikum darf sich auf eine ungewöhnliche, aber herzerwärmende Geschichte freuen.