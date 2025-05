NCTs Doyoung startet Comeback mit „Soar“

ⓒ SM Entertainment

Doyoung, Mitglied der Gruppe NCT, steht kurz vor seinem Solo-Comeback und hat am 23. Mai das erste Highlight-Medley zu seinem zweiten Soloalbum „Soar“ veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „In a Soar dream“ wurde über den offiziellen NCT-YouTube-Kanal vorgestellt und wird in zwei weiteren Teilen am 30. Mai und 6. Juni fortgesetzt.





Das Video folgt der Idee, dass Doyoung jede Nacht vor dem Einschlafen träumt und seine Erinnerungen wie in einem Tagebuch festhält. Diese Träume bilden den Rahmen für die Vorstellung der zehn Songs seines neuen Albums. Jeder Titel ist mit einer eigenen Geschichte verknüpft, sodass die Lieder nicht nur musikalisch, sondern auch erzählerisch miteinander verbunden sind.





Das Album „Soar“ erscheint am 9. Juni und enthält insgesamt zehn Lieder. Kurz darauf wird Doyoung vom 13. bis 15. Juni im Jamsil Indoor Stadium in Seoul seine zweite Solokonzertreihe mit dem Titel „2025 DOYOUNG CONCERT Doors“ veranstalten. Fans können sich auf neue Musik und emotionale Bühnenmomente freuen.