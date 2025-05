Berliner Abgeordneter Marcel Hopp

ⓒ Marcel Hopp

Für die heutige Sendung hatten wir die Gelegenheit, mit Herrn Marcel Hopp zu sprechen. Er ist seit 2021 in Berlin Abgeordneter für die Gropiusstadt, Buckow Nord und das nördliche Blumenviertel. Als Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin setzt er sich für ein „lebenswertes Berlin“ ein und engagiert sich in den Bereichen Bildung, Stadtentwicklung und soziale Gerechtigkeit.





In unserem Gespräch wollen wir über seine Beweggründe für den Einstieg in die Politik sprechen, seine zentralen Anliegen und welche Rolle sein familiärer Hintergrund in der Verbindung zu Korea spielt. Wir werden außerdem über seine jüngste Reise nach Korea sprechen und von ihm hören, wie er die kulturellen und politischen Verbindungen zwischen Deutschland und Korea sieht.