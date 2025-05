Teil 9. Saemaeul Undong – die Bewegung „Neues Dorf“

2. Gelber Kreis auf grünem Hintergrund mit einem grünen Sprössling darin

3. „Die Morgenglocke läutet. Ein neuer Tag ist angebrochen. Steht auf, alle miteinander! Lasst uns ein neues Dorf aufbauen!“

Zementverteilung in den 1970er-Jahren ⓒ KBS

Bewegung zur Modernisierung des ländlichen Raums – Ursprung der Saemaeul Undong

Anfang der 1970er-Jahre, als Korea Industrialisierung und exportorientierte Wirtschaft propagierte, vergrößerte sich die Einkommenslücke zwischen ländlichen und städtischen Gebieten, und ländliche Gemeinden wurden weitgehend vernachlässigt. Um die dortigen Lebensbedingungen zu verbessern, verteilte die Regierung kostenlos Zement an etwa 34.000 Gemeinden im ganzen Land. Das war der Beginn der Saemaeul Undong. Die Dörfer verwendeten den Zement, um ihre Infrastruktur zu verbessern, sie bauten Gemeindezentren und erneuerten Straße. Zusätzliche Hilfen wurden an gut funktionierende Dörfer vergeben, was andere Gemeinden motivierte, ihre Bedingungen ebenfalls zu verbessern.