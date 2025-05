Dragon Pony sind K-Pop Rookie des Monats Mai

ⓒ Antenna

Das US-amerikanische Medium Billboard hat die Rockband Dragon Pony zum K-Pop Rookie des Monats Mai gewählt. Dies gab Billboard am 15. Mai auf der offiziellen Internetseite bekannt. Zur Begründung hieß es, dass die Gruppe energische Musik mit Tiefe machen und den koreanischen modernen Rock neu definieren würde. Besonders wurde hervorgehoben, dass Dragon Pony gleich nach dem Debüt bei verschiedenen Musikfestivals aufgetreten waren und die Konzerte in Taiwan sowie in mehreren Städten in Korea alle ausverkauft waren. Das ist ein klarer Beweis dafür, dass die Gruppe großes Potential besitzt.

Dragon Pony waren natürlich sehr glücklich über diese Nachricht und meinten, dass sie sich sehr geehrt fühlten, zum besten Rookie ernannt worden zu sein. Zugleich verrieten sie, dass sie große Ziele hätten. Sie wollten gerne eine Welttournee starten, damit sie viele ihrer Fans treffen könnten. Sie wären sehr froh, wenn sie auch an internationalen Festivals teilnehmen und als Headliner auftreten könnten.

Tatsächlich ist da schon einiges geplant. Am 14. Juni werden sie erst einmal am Beautiful Mint Life teilnehmen und dann am 1. August beim Pentaport Rock Festival auf der Bühne stehen.