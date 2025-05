Fifty Fifty sind die beliebtesten Idols

ⓒ ATTRAKT

Die Gruppe Fifty Fifty wurde in einer Abstimmung schon 33 Wochen in Folge zu den beliebtesten Idols gewählt. Die mobile Plattform Stardom führt Abstimmungen zu verschiedenen Kategorien durch und ermöglicht damit die Kommunikation zwischen Stars und Fans. Die Gruppe Fifty Fifty hält sich mittlerweile schon sehr lange auf dem ersten Platz in der Kategorie „Beliebteste Girlgroup“. Schon seit der ersten Oktoberwoche rangieren sie an der Spitze.

Dieses Mal, also in der dritten Maiwoche, hat die Gruppe 1275 Stimmen bekommen, auf Platz zwei ist die Gruppe Kep1er mit 150 Stimmen und gleich danach folgt LE SSERAFIM mit 120 Stimmen. Fifty Fifty haben somit weiterhin einen großen Vorsprung.

Fifty Fifty haben Ende April dieses Jahres ein neues Album auf den Markt gebracht und damit sind sie aktuell sehr erfolgreich.