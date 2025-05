RIIZE endlich wieder mit Album zurück

ⓒ SM Entertainment

Die Boygroup RIIZE hat am 19. Mai ihr erstes reguläres Album herausgegeben. Gleich nach der Herausgabe wurde auch ein Showcase veranstaltet, bei dem sie ihre Lieder vortrugen und eine ausführliche Erklärung zu den Liedern gaben.

Die Mitglieder meinten, dass ihr Album eine gute Antwort auf die Frage sei, wer die Gruppe RIIZE sei. Schon beim ersten Hören blieben die Lieder im Kopf hängen. Sie seien wirklich stolz auf ihr Werk.

Die Gruppe debütierte im September 2023 und war anschließend eifrig unterwegs. Im Album gebe es Lieder verschiedener Genres und das spiegele ihre Identität als Gruppe hervorragend wider.

RIIZE wollen nach ihren Comeback-Aktivitäten gleich Konzerte geben. Im Juli werden sie zuerst einmal in Seoul auftreten, dann geht es nach Japan und Hongkong. Für August stehen Termine in Malaysia, Japan und Taiwan fest. Im Januar nächsten Jahres sind Auftritte in Indonesien, den Philippinen und Singapur geplant. Sie wollen im Rahmen ihrer Welttournee insgesamt 14 Regionen besuchen.