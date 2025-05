IU bringt drittes Remake-Album heraus

ⓒ EDEN Entertainment

Das Warten hat ein Ende! IU wird wieder als Sängerin aktiv werden. Zuletzt war sie hauptsächlich als Schauspielerin tätig, und das auch sehr erfolgreich.

Das neue Album, es soll ein Remake-Album sein, soll am 27. Mai herauskommen. Es ist schon ihr drittes Remake-Album und das Cover-Bild des Albums wurde bereits am 18. und 19. Mai in sozialen Medien präsentiert.

Die Fans sind schon sehr gespannt, sie rätseln schon, was die Bilder andeuten sollen und welche Lieder zu hören sein werden.

Das zweite Remake-Album wurde 2017 auf den Markt gebracht, das erste im Jahr 2014. Beide waren ein voller Erfolg.