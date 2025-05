G-Dragon will Ausstellung veranstalten

ⓒ Galaxy Corporation

G-Dragon geht auf Tournee, aber es ist keine Konzerttournee, sondern er will an verschiedenen Orten auf der Welt Ausstellungen geben. Die erste davon wird es in China geben. Fans von G-Dragon können sich auf ein schönes Treffen freuen. Die Ausstellung wird vom 30. Mai bis 22. Juni zu sehen sein, und es handelt sich gleichzeitig um die erste K-Pop Medien-Ausstellung im Nachbarland.

Die Ausstellung „G-Dragon Media Exhibition: Übermensch“ will die Botschaft des dritten regulären Albums in Form digitaler Medienkunst übermitteln. Im März konnten seine Fans diese Ausstellung bereits in Seoul besuchen und die Resonanz war gut. In den zehn Tagen kamen etwa 55.000 Besucher. Die Eintrittskarten für die China-Ausstellung kann man ab 25. Mai auf verschiedenen Plattformen vorbestellen.