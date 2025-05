I-DLE und SEVENTEEN feiern millionenfache Erfolge mit neuen Alben

ⓒ CUBE Entertainment, PLEDIS Entertainment

Die K-Pop-Gruppen I-DLE und SEVENTEEN haben mit ihren aktuellen Veröffentlichungen beeindruckende Verkaufszahlen erreicht. Laut ihren Agenturen wurde I-DLEs achtes Mini-Album „We Are“ in der ersten Woche nach Veröffentlichung über 1,06 Millionen Mal verkauft. Damit erreichte die Gruppe zum vierten Mal in Folge den Status eines Millionensellers und stellte gleichzeitig den bisherigen Rekord für die höchste Verkaufszahl einer Girlgroup in der ersten Woche dieses Jahres auf.





Noch größere Erfolge verzeichnete SEVENTEEN mit ihrem fünften Studioalbum „HAPPY BURSTDAY“, das allein am Erscheinungstag, dem 26. Mai, mehr als 2,26 Millionen Mal verkauft wurde. Damit ist es ein Double-Million-Seller.





Beide Alben dominierten auch internationale Charts. Denn „We Are“ belegte unter anderem Platz 1 der täglichen und wöchentlichen Bestsellerlisten auf Chinas QQ Music und erreichte Platz 8 der weltweiten iTunes-Albumcharts. „HAPPY BURSTDAY“ führte die iTunes-Albumcharts in 15 Ländern an, während der Song „Thunder“ in 13 Ländern auf Platz 1 der iTunes-Songcharts landete.